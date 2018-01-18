РИАМО - 18 янв. Столичные власти отменили крещенские купания на пруду у дома отдыха в поселении Воскресенское на территории новой Москвы, поскольку толщина льда недостаточна, чтобы провести в этом месте безопасные купания, сообщил РИАМО заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Купания в Воскресенском отменены в связи с тем, что толщина льда на водоеме не соответствует требованиям безопасности, не позволяет организовать безопасный подход к месту проведения обряда», - сказал Бирюков.

Он уточнил, что в ТиНАО подготовлены еще 18 организованных мест для крещенских купаний.

В Москве с 18:00 18 января до 12:00 19 января откроются 58 мест для крещенских купаний, которые, как ожидается, посетят свыше 120 тысяч человек.

Порядок во время проведения крещенских купаний будут обеспечивать УВД по административным округам Москвы. Проезд к местам купания будут контролировать сотрудники ГИБДД. Обеспечение безопасности на воде возложено на сотрудников МЧС и поисково-спасательные станции (ПСС). Медицинское обеспечение будет осуществляться силами линейных бригад скорой медицинской помощи или медицинскими сотрудниками, имеющими сертификат скорой медпомощи.

Для обеспечения безопасности москвичей организовано дежурство около 2,5 тысяч спасателей, сотрудников коммунальных служб и полиции, волонтеров, также 60 медицинских бригад.

Православные празднуют Крещение 19 января в память крещения Иисуса Христа в реке Иордан. В крещенский сочельник – в ночь с 18 на 19 января – и в сам праздничный день во всех православных храмах после божественной литургии совершается чин великого освящения воды. По древнему поверью, в этот день вся вода становится святой и исцеляет любые недуги. Самая главная традиция на Крещение – купание в водоемах и прорубях.

Как подготовиться к крещенским купаниям >>