РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 янв. Сотрудники полиции Люберец задержали 33-летнего жителя Кемеровской области, находящегося в федеральном розыске за кражу, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Сотрудники патрульно-постовой службы МУ МВД России «Люберецкое» при патрулировании на Волковской улице Люберец задержали 33-летнего жителя Кемеровской области. Они проверили документы и установили, что мужчина находится в федеральном розыске за совершение кражи.

«Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 5 лет. Мужчина задержан и доставлен в дежурную часть для дальнейшего разбирательства», - говорится в сообщении.