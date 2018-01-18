РИАМО - 18 янв. Авиакомпания «Уральские авиалинии» с конца марта начнет выполнять рейсы из столичного аэропорта «Шереметьево» в Екатеринбург, Сочи и Симферополь, пишет в четверг газета «Ведомости».

«Сейчас авиакомпания летает в «Домодедово», это один из двух ее хабов (второй – екатеринбургское «Кольцово»). «Уральские авиалинии» – крупнейший перевозчик в «Жуковском» и второй по трафику в «Домодедово». В «Шереметьево» «Уральские авиалинии» начнут летать из нового терминала B с 25 марта, следует из информации на сайте авиакомпании, в каждый из трех городов они будут выполнять по одному рейсу в сутки. Из «Домодедова» компания продолжит выполнять семь полетов в сутки в Екатеринбург, один-два – в Сочи и четыре – в Симферополь», - отмечается в статье.

«Уральские авиалинии» – четвертые в России, в 2017 году пассажиропоток компании вырос на 24%, до 8 миллионов человек (7,6% рынка без учета иностранных перевозчиков), в парке - 43 самолета Airbus, в 2018 году компания получит еще семь судов. Рейсами из «Шереметьева» «Уральские авиалинии» намерены заинтересовать жителей севера Москвы, которые почти не летают из аэропорта «Домодедово».