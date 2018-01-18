РИАМО - 18 янв. Бывший хоккеист, а ныне телевизионный эксперт Алексей Бадюков помогает московскому «Динамо» с анализом игры на добровольных началах и не собирается занимать постов в клубе, сообщает ТАСС.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что Бадюков занял должность в клубе «Динамо» и будет заниматься селекцией игроков.

«Могу подтвердить, что помогаю ему (главному тренеру московского «Динамо» Владимиру Воробьеву - ред.) на добровольных началах, но это ни в коем случае не замещение поста. Я не собираюсь быть спортивным директором, а именно помогаю своим хоккейным и экспертным мнением, делаю анализ игры, хоккеистов, в том числе и других команд. О каком-то замещении я бы не стал говорить. Я помогаю главному тренеру с недавнего времени: сейчас идет анализ игр команды в этом сезоне и идет такая же работа на следующий сезон», - сказал Бадюков.

Московское «Динамо» занимает девятое место в Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.