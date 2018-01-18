РИАМО - 18 янв. Около 50% от месячной нормы осадков выпало в Москве и Подмосковье с утра 17 января, сообщил РИАМО в четверг синоптик Гидрометцентра России.

«Норма для января - 42 миллиметра. 17,6 миллиметра снега выпало за вчерашние сутки, за прошедшую ночь еще 3 миллиметра, получится около 50% от месячной нормы», - сказал собеседник агентства.

По прогнозу синоптиков, в четверг в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода, временами снег, метель. В столице может выпасть до 17% от месячной нормы осадков.

По данным Гидрометцентра РФ, ночь на четверг стала самой морозной в Москве с начала зимы. Термометры показали минус 9,5 градусов. До этого самой холодной считалась ночь с 12 на 13 января, когда температура воздуха в мегаполисе опустилась до минус 8,7 градуса.