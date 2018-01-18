РИАМО - 18 янв. Сбой на южном участке Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы произошел утром в четверг по техническим причинам, неполадки устранены, движение ввели в график, сообщается в аккаунте столичной подземки в Twitter.

«09:05-09:12. Люблинско-Дмитровская линия. Были незначительно увеличены интервалы движения поездов на южном участке линии по техническим причинам», - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что движение на ветке введено в график.

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