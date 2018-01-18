РИАМО - 18 янв. Загруженность дорог Москвы утром в четверг составляет восемь баллов из десяти возможных, согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки».

По информации сервиса, наибольшие затруднения наблюдаются при движении в сторону центра на шоссе Энтузиастов. МКАД загружен на юге по внутренней стороне, а также на востоке и северо-западе по обеим сторонам. Низкие скорости на ТТК также отмечены на северо-западе по обеим сторонам.

Сейчас в городе загруженность дорог составляет восемь баллов, что на три балла выше обычного. Восьмибалльная загруженность сохранится до 10:00, с 11:00 прогнозируется семь баллов.

По прогнозу синоптиков, в четверг в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода, временами снег, метель. В столице может выпасть до 17% от месячной нормы осадков.