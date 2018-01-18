РИАМО - 18 янв. Облачная погода, снег ожидаются в Московском регионе в выходные, температура воздуха опустится до минус 9 градусов, сообщил РИАМО в четверг представитель Гидрометцентра России.

«Антициклон ушел от нас, с запада подпирает теплый циклон. Погода зимняя. До вторника включительно ожидается облачная погода, снег, метель. Температура минус 2 - минус 9 градусов в субботу и в воскресенье», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что ветер будет дуть юго-восточный 5-10 метров в секунду, с порывами до 12-17 метров в секунду, в воскресенье без порывов.

Давление будет колебаться и к среде вырастет до 758 миллиметров ртутного столба.