РИАМО - 18 янв. Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы, столбики термометров в городе показали минус 9,5 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ранее в Москве самой холодной с начала зимы была ночь с 12 на 13 января. Тогда температура воздуха в мегаполисе опустилась до минус 8,7 градуса.

По прогнозу синоптиков, в четверг в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода, временами снег, метель. Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 5 - минус 3 градуса, по области - минус 8 - минус 3 градуса.