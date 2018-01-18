РИАМО - 18 янв. За подмосковным городским округом Жуковский сохранили статус наукограда еще в течение 15 лет в целях развития городской инфраструктуры и научно-производственного комплекса, соответствующий документ опубликован на сайте правительства РФ.

«Постановление от 16 января 2018 года №12. За городским округом Жуковский сохранен статус наукограда сроком на 15 лет. Это будет способствовать развитию научно-производственного комплекса городского округа Жуковский и его инфраструктуры», - отмечается на сайте.

Как поясняется в справке к документу, статус наукограда был присвоен городу Жуковскому сроком на пять лет постановлением правительства от 29 января 2007 года и сохранен за ним на следующий пятилетний срок постановлением от 19 ноября 2012 года.

Присвоенный статус может быть сохранен за наукоградом при соответствии его научно-производственного комплекса критериям, установленным федеральным законом №70-ФЗ, и при наличии утвержденной стратегии социально-экономического развития муниципального образования.

Новая редакция стратегии социально-экономического развития наукограда Жуковского до 2027 года утверждена решением совета депутатов городского округа Жуковский в октябре 2017 года.

Научно-производственный комплекс городского округа Жуковский является градообразующим. Основные направления деятельности научно-производственных организаций и обособленных подразделений НПК – информационно-телекоммуникационные системы, транспортные и космические системы, перспективные виды вооружений, военной и специальной техники, энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика.

Численность работников организаций НПК составляет 53,4% от общей численности работников всех организаций и индивидуальных предпринимателей этого муниципального образования, за исключением организаций, образующих инфраструктуру наукограда. Доля численности научных работников (исследователей) и профессорско-преподавательского состава в среднесписочной численности работников организаций и обособленных подразделений НПК составляет 39,7%. Объем произведенных НПК товаров (работ, услуг) и инвестиций в основной капитал в общем объеме произведенных товаров, работ, услуг составляет 72,6%.

Таким образом, городской округ Жуковский соответствует критериям, установленным федеральным законом №70-ФЗ.