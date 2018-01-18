РИАМО - 18 янв. В Москве автомобилистов из-за непогоды в виде метели и сильного ветра попросили быть более внимательными и аккуратными на дорогах и по возможности пересесть на общественный транспорт, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса столицы.

Осложненные погодные условия, наблюдаемые в столичном регионе, сохранятся вплоть до вечера. Так, по данным МЧС, в течение дня ожидается усиление юго-восточного ветра с порывами до 12-17 метров в секунду, местами метель, снег, местами гололед.

«В связи с ухудшением погодных условий в городе возрастает вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий. Во избежание роста числа ДТП и осложнения дорожно-транспортной ситуации просим автомобилистов быть более внимательными и аккуратными на дорогах и, по возможности, для передвижения по городу пользоваться городским транспортом», - говорится в сообщении.

Кроме того, водителям напоминают о необходимости соблюдать правила дорожного движения, держать дистанцию, избегать необоснованных маневров и резких торможений, не парковать автомобили вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций.

В настоящее время Центр организации дорожного движения правительства Москвы оценивает загруженность улично-дорожной сети в семь баллов. Наибольшие затруднения при движении в сторону центра наблюдаются на шоссе Энтузиастов, Рязанском и Волгоградском проспектах. МКАД загружен на юге по внутренней стороне, а также на востоке и северо-западе по обеим сторонам. Низкие скорости на ТТК также отмечены на северо-западе по обеим сторонам.

Транспортный комплекс Москвы полностью готов к работе в сложных погодных условиях. ГУП «Московский метрополитен», МЦК, ГУП «Мосгортранс» и ЦППК работают в штатном режиме.

По прогнозу синоптиков, в четверг в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода, временами снег, метель. В столице может выпасть до 17% от месячной нормы осадков.