РИАМО - 18 янв. В подмосковном Видном водитель протаранил 10 автомобилей, пострадавших при происшествии нет, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В 00:45 в Видном на Зеленой аллее водитель автомобиля Nissan протаранил 10 автомобилей. Водитель задержан, доставлен в отдел полиции», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пострадавших при происшествии нет.

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