РИАМО - 18 янв. Около 30 рейсов отменили и задержали в аэропортах Московского авиаузла по состоянию на утро четверга, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

В аэропорту «Внуково» задержано пять рейсов. В «Домодедове» семь рейсов задержано и 11 отменено. В «Шереметьеве» задержано пять рейсов.

В подмосковном аэропорту «Жуковский» в настоящее время все рейсы выполняются по расписанию.

По прогнозу синоптиков, в четверг в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода, временами снег, метель. В столице может выпасть до 17% от месячной нормы осадков.