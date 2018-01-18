РИАМО - 18 янв. В предстоящие сутки в Москве ожидается выпадение до 7 миллиметров осадков, что составляет порядка 17% от нормы для января, сообщил РИАМО в четверг сотрудник Гидрометцентра России.

На сайте «Метеоновости» ранее отмечалось, что в четверг в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода, временами снег, метель.

«От 3 до 7 миллиметров может выпасть в разных местах Москвы», - сказал собеседник агентства.

Ранее он сообщил, что за минувшую ночь в столичном регионе выпало до 3 миллиметров осадков, или порядка 7% от нормы для января.

Месячная норма осадков в январе составляет 42 миллиметра.