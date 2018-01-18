РИАМО - 18 янв. В Российской государственной библиотеке (РГБ) закончилась реставрация читального зала, который является самым большим в Европе, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Зал станет доступен для посетителей 30 января. Площадь помещения составляет 1208 квадратных метров, в нем уместится 464 посетителя», - говорится в сообщении.

Как отметил представитель пресс-службы РГБ, масштабная реставрация главного читального зала длилась пять лет. Рабочие не только восстановили исторический архитектурный облик зала, но и сделали его удобным для посетителей.

«Там появился бесплатный беспроводной интернет. Помимо этого, теперь каждый читатель может подключить собственный ноутбук или планшет к библиотечной компьютерной сети, получив, таким образом, доступ к электронному архиву библиотеки. Вне ее стен сделать это невозможно. Кроме того, 60 мест будут оборудованы компьютерами», - отмечается в материале.

Руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов подчеркнул, что в читальном зале выровняли и покрасили поверхность стен, отреставрировали лепнину на потолке, обновили мебель. Кроме того, работы коснулись оформления зала, его деревянных элементов из шпона и массива дуба, штучного дубового паркета, латунных люстр и декоративного панно.

Реставрация читального зала №3 началась в РГБ в 2012 году. Впервые зал открылся для посетителей 60 лет назад, последний раз его реставрировали в 1978 году.

Российская государственная библиотека (до 1992 года — Государственная библиотека имени В. И. Ленина) — самая большая библиотека в стране и одна из крупнейших в мире. Ее главное здание расположено по адресу: улица Воздвиженка, дом 3/5, строение 2. Оно построено в 1928 – 1941 годах по проекту академика архитектуры Владимира Щуко и архитектора Владимира Гельфрейха. Здание состоит из пяти корпусов. Всего в РГБ действует 36 читальных залов.