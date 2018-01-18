РИАМО - 18 янв. За минувшую ночь в столичном регионе выпало до 3 миллиметров осадков, что составляет порядка 7% от нормы для января, сообщил РИАМО в четверг сотрудник Гидрометцентра России.

«Ночные осадки по области: в Клину выпало 2 миллиметра, в Можайске - 3 миллиметра. В Москве выпало до 3 миллиметров по данным метеостанции ВДНХ», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в четверг в Москве и Подмосковье ожидается небольшой снег.

Месячная норма осадков в январе составляет 42 миллиметра.