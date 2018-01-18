РИАМО - 18 янв. Записи с камер наблюдения в 2017 году помогли горожанам решить более 20 тысяч спорных ситуаций, чаще всего москвичи резервируют видео, чтобы определить, кто виноват в дорожно-транспортном происшествии, или доказать факт порчи имущества или кражи, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В прошлом году москвичи забронировали свыше 22 тысяч видео с городских камер. <…> Всего в городе насчитывается более 160 тысяч камер, подключенных к единому центру хранения и обработки данных. Они установлены на улицах, во дворах, у дверей подъездов жилых домов, в местах массового скопления людей, на зданиях торговых объектов, стройплощадках, в образовательных и медицинских учреждениях», - говорится в сообщении.

Заместитель руководителя столичного департамента информационных технологий Александр Горбатько подчеркнул, что записи с камер видеонаблюдения являются весомыми материалами для суда.

«Также граждане обращаются за видеозаписями в случаях хулиганских действий по отношению к ним, наезда машины или по фактам вандализма в многоквартирных домах», - сказал Горбатько.

В сообщении добавляется, что с 2015 года жители Москвы забронировали более 48 тысяч записей с камер видеонаблюдения: 17,6 тысячи в 2016-м и 8,1 тысячи — в 2015 году.

«Для этого (брони видео - ред.) нужно попросить оператора горячей линии сохранить видеозапись в архиве сроком на 30 дней, уточнив причину, интересующее место и время. После этого заявке присвоят номер. Его следует указать в заявлении при обращении в полицию. Это нужно для того, чтобы полицейским открыли доступ к конкретной записи. Запись на электронном носителе также могут получить адвокаты для защиты интересов своих клиентов», - отмечается на сайте.

Городские камеры подключены к единой видеоплатфоре, доступ к которой открыт для правоохранительных органов и других контролирующих служб. Так, на чемпионате мира по футболу в 2018 году создадут несколько ситуационных центров, с помощью которых стражи порядка смогут следить за безопасностью. Чтобы забронировать запись с камеры наблюдения, оставьте заявку на сохранение по телефоны горячей линии системы: 8 (495) 587-00-02.