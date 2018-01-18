РИАМО - 18 янв. Пожарные ликвидировали возгорание в павильоне рынка «Садовод» на улице Верхние Поля в Москве, сообщается на сайте ГУ МЧС России по столице.

Семнадцатого января в 21:17 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Верхние Поля, где происходил пожар в металлическом павильоне на площади около 300 квадратных метров. По прибытии пожарно-спасательные подразделения в целях безопасности из соседних помещений вывели около 40 человек. Сведений о пострадавших не поступало.

«Принятыми мерами в 00:05 пожар был локализован, а в 03:51 - ликвидирован», - говорится в сообщении.

В тушении пожара принимали участие более 100 человек личного состава, 30 единиц техники.

На месте пожара работала лаборатория Главного управления МЧС России по городу Москве. Превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе в районе пожара не зафиксировано.