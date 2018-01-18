РИАМО - 18 янв. Стандарт сервисного обслуживания пассажиров Московских центральных диаметров (МЦД) начали создавать в столице, особые требования предъявят к эксплуатации поездов, качеству и контролю перевозок, к работе билетной системы и навигации на МЦД, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В Москве начали разрабатывать стандарт сервисного обслуживания пассажиров Московских центральных диаметров (МЦД). Документ подготовит департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы совместно с ОАО «РЖД», - говорится в сообщении.

Заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов сообщил, что Московские центральные диаметры — новый вид рельсового общественного транспорта. Это будут городские электропоезда, курсирующие с определенными интервалами на маршрутах по диаметральным направлениям Московской железной дороги и Октябрьской железной дроги.

«Сейчас для МЦД мы начали разрабатывать стандарт сервисного обслуживания пассажиров, который по своему уровню и качеству не будет уступать стандарту обслуживания на Московском центральном кольце, запущенном в сентябре 2016 года», — отметил Ликсутов.

На сайте добавляется, что в документе укажут требования к содержанию составов и эксплуатации поездов, курсирующих по МЦД. В стандарте пропишут, как часто нужно убирать поезда, станции и платформы, с какой периодичностью необходимо проверять техническое состояние инфраструктуры МЦД. Также введут правила пользования новым транспортом для пассажиров, разработают билетную систему, навигацию и другие принципы обслуживания.

«Стандарт обслуживания пассажиров позволит создать нам один из самых комфортных и безопасных видов рельсового общественного транспорта в России. В ближайшее время мы планируем обсудить детали документа с транспортными экспертами и пассажирами», - отметил Ликсутов.