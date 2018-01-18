РИАМО - 18 янв. Еще свыше 30 поездов «Москва» появится на Таганско-Краснопресненской линии столичного метро, подвижной состав «фиолетовой» ветки обновится на 80%, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Подвижной состав Таганско-Краснопресненской линии столичной подземки обновится на 80%. В 2018 году на Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена начнут курсировать еще 33 инновационных поезда «Москва». Новые составы поставят по контракту жизненного цикла (КЖЦ), согласно которому производитель будет обслуживать составы и нести ответственность за их работу в течение 30 лет», - говорится в сообщении.

Заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов отметил, что на «фиолетовой» линии метро добавили более 50 тысяч дополнительных пассажирских мест в сутки. Свыше трети устаревших поездов заменили на современные и вместительные.

«Инновационные поезда «Москва» запустили на Таганско-Краснопресненской линии метро в прошлом году. Они вместительнее прежних: «Москва» может перевозить больше 1,5 тысяч человек. У этих поездов сквозной проход между вагонами, более широкие дверные проемы со световыми и звуковыми индикаторами, современные системы кондиционирования и обеззараживания воздуха», - добавляется на сайте.

Пассажиры также смогут воспользоваться USB-разъемами для зарядки гаджетов и сенсорными мониторами, которые помогут найти нужные станции, проложить маршрут и рассчитать время в пути.