РИАМО - 18 янв. За прошедшие сутки в Московской области зарегистрировали 12 возгораний, при их тушении были спасены 24 человека, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

«Пожаров - 12. Спасено - 24. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 105 человек, 30 единиц техники», - говорится в сообщении.

Также спасатели 13 раз реагировали на дорожно-транспортные происшествия, при этом спасли 12 человек.

Аварий в сфере ЖКХ и на водных объектах в Московской области не зарегистрировано.