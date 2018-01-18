РИАМО - 18 янв. В четверг в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода, временами снег и метель, температура опустится до минус 8 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Ожидается облачная погода. Временами снег, метель. Максимальная температура воздуха в Москве минус 5 - минус 3 градуса, по области минус 8 - минус 3 градуса», - говорится в сообщении.

Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80%. Ветер ожидается юго-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду, местами с порывами до 12-15 метров в секунду.

Синоптики отмечают, что при таких условиях погоды ухудшение здоровья может произойти у метеочувствительных людей с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата и бронхо-легочными болезнями.

«Даже практически здоровые люди плохо переносят такие капризы погоды. У них могут возникать головные боли, сонливость, чувство нехватки воздуха, снижение умственной и физической активности», - отмечается в материале.