Пожар произошел вечером в среду в павильоне рынка «Садовод» на улице Верхние поля. Спасатели эвакуировали 40 человек.
Читайте далее:Пожарные потушили возгорание на рынке «Садовод» в Москве
|Температура
|-5˚C … -3˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|744 мм рт. ст.
|Ветер
|ЮВ 6 м/с
|Температура
|-8˚C … -6˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|747 мм рт. ст.
|Ветер
|ЮВ 9 м/с
|Температура
|-6˚C … -4˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|745 мм рт. ст.
|Ветер
|ЮВ 6 м/с
Пожар произошел вечером в среду в павильоне рынка «Садовод» на улице Верхние поля. Спасатели эвакуировали 40 человек.
Вы успешно вошли в свой аккаунт.
Письмо с подтверждением регистрации отправлено на указанный вами адрес. Необходимо подтвердить регистрацию, перейдя по ссылке, указанной в письме.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии