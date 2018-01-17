РИАМО - 17 янв. Спасатели вывели около 40 человек из помещений рынка «Садовод», где вечером в среду произошел пожар, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

Ранее на сайте ведомства сообщалось, что площадь пожара на первом этаже трехэтажного павильона рынка «Садовод» составляла около 300 квадратных метров.

«По прибытию пожарно-спасательные подразделения в целях безопасности из соседних помещений вывели около 40 человек. Сведений о пострадавших не поступало. На месте пожара работают пожрано-спасательные подразделения», - сообщается на сайте.

Общая площадь территории торгового комплекса составляет более 40 гектаров. Основные группы товаров, представленные в торговом комплексе – одежда и обувь, товары для детей, товары для охоты, рыбалки и туризма, а также цветы, семена, саженцы и садовая техника.

Видео пожара на рынке «Садовод» в Москве>>