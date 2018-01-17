РИАМО - 17 янв. Возгорание в павильоне рынка «Садовод» на улице Верхние поля происходит на 300 квадратных метрах, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

Ранее на сайте ведомства сообщалось, что площадь пожара на первом этаже трехэтажного павильона рынка «Садовод» составляла около 200 квадратных метров.

«Площадь пожара около 300 квадратных метров. На месте пожара работают пожарно-спасательные подразделения. Сведений о пострадавших не поступало», - сообщается на сайте.

Видео пожара на рынке «Садовод» в Москве>>