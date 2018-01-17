РИАМО - 17 янв. Возгорание площадью 200 квадратных метров произошло вечером в среду в павильоне рынка «Садовод» на улице Верхние поля, на месте работают пожарные и спасатели, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

«В 21:17 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Верхние поля, где, по предварительной информации, происходит пожар на первом этаже трехэтажного павильона. Площадь пожара около 200 квадратных метров», - говорится в сообщении.

На месте пожара работают пожарно-спасательные подразделения. Сведений о пострадавших не поступало.

Как уточнил РИАМО сотрудник дежурной части ГУ МЧС России по Москве, возгорание произошло на территории рынка «Садовод».