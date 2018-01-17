РИАМО - 17 янв. В Москве гранты по ранней диагностике рака получили 19 больниц и поликлиник, всего на эти цели выделено 115 миллионов рублей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В июне прошлого года мы учредили гранты за раннюю диагностику рака. 19 больниц и поликлиник уже получили 115 миллионов рублей. Деньги идут на поощрение медиков. Именно от их внимания зависит профилактика болезни и успешное лечение. Это спасет не одну жизнь», - написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В июне 2017 года в Москве приняли постановление «О грантах правительства Москвы «Ранняя диагностика. Рак победим». Согласно документу, поликлиникам, осуществляющим диагностические исследования по выявлению злокачественных новообразований на ранних стадиях, будут предоставляться 30 грантов.

Гранты предоставят в категориях: рак предстательной железы (по 115 тысяч рублей за выявление), колоректальный рак (110 тысяч рублей), рак легкого (95 тысяч рублей), рак молочной железы (80 тысяч рублей), рак желудка (35 тысяч рублей), рак шейки матки (30 тысяч рублей). Все случаи выявления рака на ранних стадиях должны быть учтены в автоматизированной системе столицы «Московский городской канцер-регистр».

Получателей и общие размеры грантов два раза в год определяет комиссия департамента здравоохранения города Москвы. Средства грантов должны быть использованы поликлиниками-получателями на материальное поощрение медперсонала.