РИАМО - 17 янв. Более 650 тысяч человек увидели уличные театральные постановки в рамках столичного фестиваля «Путешествие в Рождество», всего состоялось 1,5 тысячи представлений, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Программа фестиваля «Путешествие в Рождество» в этот раз была очень интересной. Больше 100 театров подарили гостям праздника 1,5 тысячи незабываемых представлений. Общая аудитория уличных постановок превысила 650 тысяч человек. Самым популярным был спектакль «12 месяцев» на Манежной площади», - написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Кроме того, гости фестиваля «Путешествие в Рождество» приобрели 150 тысяч елочных игрушек и новогодних сувениров. Особой популярностью пользовались медовые десерты, леденцы, варежки и расписанные вручную игрушки «Щелкунчик», добавил мэр.

Фестиваль «Путешествие в Рождество» проходил с 22 декабря по 14 января на 83 площадках в центре города и во всех округах. Гости фестиваля участвовали в мастер-классах, квестах и играх, катались с горок, смотрели на арт-объекты и дегустировали праздничные блюда. Главными событиями «Путешествия в Рождество» стали театральные постановки.