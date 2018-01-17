РИАМО - 17 янв. В Москве по материалам военных прокуроров возбуждено уголовное дело в отношении руководителей одного из предприятий бывшего Спецстроя России, их обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями с ущербом в 400 миллионов рублей, сообщается на сайте Московской городской военной прокуратуры.

Прокуратура в ходе проверки реализации государственных контрактов на ремонт объектов министерства обороны РФ установила, что осенью 2015 года руководство ФГУП «Спецстройинжиниринг при Спецстрое России» перевело 400 миллионов рублей ООО «ФНК Инжиниринг» на выполнение строительно-монтажных работ на одном из военных полигонов без документов, обосновывающих авансовый платеж. Организация к выполнению работ не приступила, в настоящее время Арбитражный суд Москвы решает вопрос о признании ее банкротом.

«По материалам военных прокуроров военными следственными органами в отношении неустановленных лиц из числа руководителей ФГУП «Спецстройинжиниринг при Спецстрое России» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло тяжкие последствия)», - говорится в сообщении.