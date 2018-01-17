РИАМО - 17 янв. Легкоатлетка из России Мария Ласицкене стала первой в прыжках в высоту на мемориале Николая Озолина и Владимира Дьячкова в Москве, показав лучший мировой результат сезона, сообщает в среду «Р-Спорт».

«Ласицкене одержала победу с результатом 2,01 метра, что стало лучшим результатом сезона в мире», - говорится в сообщении.

До этого лучший результат сезона также принадлежал Ласицкене. В конце декабря в Минске спортсменка взяла высоту 2 метра.