РИАМО - 17 янв. По результатам проверки, проведенной Чеховской городской прокуратурой, к ответственности привлечено предприятие, допустившее нарушения законодательства об охране атмосферного воздуха, нарушителя наказали штрафом в размере 180 тысяч рублей, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Чеховская городская прокуратура провела проверку соблюдения природоохранного законодательства на поднадзорной территории. В ходе проверки выявили нарушения в обществе с ограниченной ответственностью «Экопласт». Установлено, что в процессе деятельности организация производит выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу. При этом инвентаризация таких выбросов не проведена, проект нормативов предельно допустимых выбросов и соответствующее разрешение отсутствуют.

«По постановлению Чеховской городской прокуратуры организация привлечена региональным министерством экологии и природопользования к административной ответственности по части 1 статьи 8.21 КоАП РФ (выброс вредных веществ в атмосферный воздух без специального разрешения) в виде штрафа в размере 180 тысяч рублей. Руководителю предприятия Чеховская городская прокуратура внесла представление», - говорится в сообщении.

Фактическое устранение нарушений находится в городской прокуратуре на контроле.