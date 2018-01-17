РИАМО - 17 янв. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о старте разработки законопроекта о предотвращении внешнего влияния на внутриполитические процессы в России, сообщает Федеральное агентство новостей.
Матвиенко напомнила о встрече главы государства Владимира Путина с советами палат Федерального собрания. Тогда Путин огласил ряд важных инициатив, по которым уже началась работа.
«Среди них — демографический пакет; реализация новых мер, направленных на возвращение в Россию капиталов; вопросы предотвращения внешнего влияния на внутриполитические процессы и многое другое», — сказала Матвиенко.
Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.
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