РИАМО - 17 янв. Железнодорожники из Финляндии посетили Московское центральное кольцо, проехали на нем в поезде, они отметили комфорт и удобство транспортной магистрали, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

Железнодорожники Москвы в среду встретились с коллегами из Финляндии и провели для них экскурсию по Московскому центральному кольцу. Мероприятие прошло в рамках сотрудничества холдинга ОАО «РЖД» с концерном VR Group (железные дороги Финляндии).

«Специалисты МЖД рассказали коллегам об истории окружной железной дороги: о ее строительстве в начале прошлого века и масштабной реконструкции с применением и внедрением инновационных технологий, после которой она стала Московским центральным кольцом. Также железнодорожникам из Финляндии показали современную пассажирскую инфраструктуру кольца. Иностранные гости оценили комфорт и удобство МЦК и отметили важную роль городской электрички для транспортной системы мегаполиса», - говорится в сообщении.

Как отметил начальник дистанции по обслуживанию пассажирских обустройств МК МЖД Роман Цуканов, при строительстве транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) основной акцент был сделан на удобство для пассажиров. Большое внимание было уделено созданию безбарьерной среды для маломобильных групп граждан. Так, ТПУ оснащены лифтами, эскалаторами, специальными подъемниками, навигацией для слабовидящих людей.

Иностранных гостей также познакомили с современными электропоездами «Ласточка», выпускаемыми для МЦК в России, при сборке которых преимущественно используются отечественные комплектующие.

Начальник отдела технологического контроля Московской дирекции скоростного сообщения Виталий Бушуев рассказал коллегам о «Ласточке», оборудованной специальной бесконтактной диагностической системой, которая позволяет с помощью лазера мониторить состояние железнодорожной инфраструктуры в режиме онлайн.

Запуск пассажирского движения на МЦК состоялся 10 сентября 2016 года. На сегодняшний день на МЦК доступны 14 пересадок на станции метро и шесть пересадок на пригородные электропоезда. Благодаря запуску МЦК поездки по столице стали быстрее в среднем на 20 минут.