РИАМО - 17 янв. Посетители музеев в Москве и Подмосковье в среду делали селфи с произведениями искусства в рамках международной акции #MuseumSelfie и выкладывали фотографии в социальные сети.

«Семнадцатого января - Международный день музейного селфи, да-да, есть и такой! Присоединяюсь к флешмобу, даешь культуру в массы» — написала в Instagram Мария Калинина, посетившая «Винзавод».

Пользователь yuradebur в той же соцсети сделал селфи в Третьяковской галерее с картиной Верещагина «Апофеоз войны».

«Все помнят, что сегодня день музейного селфи? Тот день, когда не грех заслонить собой произведение искусства. Присоединяйтесь!» — призвала Катерина Зарюта из музея «Гараж».

Пользователи Insragram делали селфи в музее «Новый Иерусалим», Мультимедиа арт музее, Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина и других.

Ежегодная международная акция #MuseumSelfie впервые прошла в январе 2014 года. Ее инициаторы – авторы блога Culture Themes – подчеркивают, что флешмоб носит исключительно развлекательный характер и не должен быть политизирован.

В Подмосковье акция проходила в 12 государственных музеях.