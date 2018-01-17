РИАМО - 17 янв. Доступ к платным парковкам ограничили на участках семи улиц в центре Москвы в связи с реконструкцией инженерных сетей в Замоскворечье, сообщается на сайте «Московский паркинг».

Из-за данных работ ограничено движение на участках семи улиц. Для проезда доступна одна полоса на Большой Татарской улице, а также на прилегающих к ней Руновском, Климентовском, Старом Толмачевском и Малом Татарском переулках. Кроме того, ограничения коснулись участков Новокузнецкой улицы в районе дома 4/12, строение 2, и Вишняковского переулка от дома 15 до дома 2/5, строение 2, по улице Бахрушина. Ограничения действуют в круглосуточном режиме до 10 марта, а затем с 20 марта по 30 апреля.

«ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» обращает внимание водителей на то, что из-за ремонта на упомянутых улицах и переулках также ограничен доступ к платным парковкам. Всего на участках расположены 177 платных парковочных мест и 17 мест для инвалидов», - говорится в сообщении.

Водителей просят учитывать эти изменения при планировании маршрута и парковаться только в разрешенных местах.

Полный список платных городских парковок можно посмотреть на карте парковок на сайте parking.mos,ru, а также в мобильном приложении «Парковки Москвы».

По всем вопросам, связанным с парковочным пространством, автомобилисты могут обращаться в единый контакт-центр «Московский транспорт» по телефону: +7 (495) 539-54-54.