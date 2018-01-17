РИАМО - 17 янв. В Крещение в столице организуют 16 мест для купания на особо охраняемых природных территориях, все купели будут оборудованы мостиками и деревянными лестницами, также будут раздавать горячий чай, говорится в сообщении пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

«В ночь с 18 на 19 января в христианский праздник Крещения Господня на особо охраняемых природных территориях Москвы будут организованы места для крещенских купаний. Определено 16 мест», — говорится в сообщении.

Так, места для купаний подготовят в Битцевском лесу, три места появится в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино», два — в Серебряном бору, четыре — в природно-историческом парке «Москворецкий», по два — в парках «Измайлово» и «Косинский», в ландшафтном заказнике «Теплый Стан» и в Зеленограде, на аллее Лесные пруды.

Все купели будут оборудованы мостиками и деревянными лестницами с перилами для схода в воду. Рядом с купелями установят раздевалки и туалетные кабины. Запланирована раздача горячего чая.

Порядок во время проведения крещенских купаний будут обеспечивать УВД по административным округам Москвы. Проезд к местам купания будут контролировать сотрудники ГИБДД. Обеспечение безопасности на воде возложено на сотрудников МЧС и поисково-спасательные станции (ПСС). Медицинское обеспечение будет осуществляться силами линейных бригад скорой медицинской помощи или медицинскими сотрудниками, имеющими сертификат скорой медпомощи.

Православные празднуют Крещение 19 января в память крещения Иисуса Христа в реке Иордан. В крещенский сочельник – в ночь с 18 на 19 января – и в сам праздничный день во всех православных храмах после божественной литургии совершается чин великого освящения воды. По древнему поверью, в этот день вся вода становится святой и исцеляет любые недуги. Самая главная традиция на Крещение – купание в водоемах и прорубях.