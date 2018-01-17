РИАМО - 17 янв. На севере Москвы произошло незначительное задымление проводки в автобусе, пострадавших нет, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУП «Мосгортранс».

«Сегодня около 17:00 в районе дома №11 по Фестивальной улице произошло незначительное задымление проводки в автобусе №857. Водитель самостоятельно принял меры по устранению задымления. В результате случившегося пострадавших нет», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что автобус направлен в парк для проведения дополнительного технического осмотра и установления причин произошедшего.

«Движение городского транспорта не задерживалось», - заключил собеседник агентства.