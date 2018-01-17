РИАМО - 17 янв. В столице за право приобрести объекты малой площади в 2017 году на аукционах боролись более 1,2 тысячи покупателей, конкуренция на таких торгах выросла с пяти до восьми участников на лот, говорится в сообщении пресс-службы департамента Москвы по конкурентной политике.

«Более 1,2 тысячи интересантов заявили о своем желании приобрести столичные объекты малой площади через открытые аукционы. Тенденция высокого спроса наблюдается не первый год и продолжает оставаться актуальной. 150 объектов реализовано в минувшем году», — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

Она добавила, что если в 2016 году в среднем на такой лот претендовали пять участников, то в 2017 году аналогичный показатель увеличился до восьми претендентов на лот.

Руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев уточнил, что 85% от общего объема реализованных через аукционы объектов в 2017 составляют помещения площадью до 150 квадратных метров.

«Есть объекты, за которые покупатели готовы биться. Самая высокая конкуренция наблюдалась на аукционах по 30 объектам, расположенным в Центральном административном округе. Среднее превышение стартовой стоимости составило 95%. 31 объект реализован в Северном административном округе и 26 – на юго-западе столицы. Превышение начальной цены на торгах в среднем составило 30%»,- отметил Дегтев.

В настоящее время на Инвестиционном портале Москвы на экспозиции находится около 160 нежилых помещений площадью до 150 квадратных метров.