РИАМО - 17 янв. По требованию прокуратуры жителям подмосковного Орехово-Зуева произвели перерасчет платы за коммунальные услуги на сумму свыше 5 миллионов рублей, перерасчет касался отключения горячего водоснабжения в многоквартирных домах из-за профилактических работ в котельных, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Орехово-Зуевская городская прокуратура проверила законность начисления местным жителям платы за горячее водоснабжение и водоотведение в летний период. Установлено, что в 2017 году в связи с профилактической остановкой котельных и иных объектов ресурсоснабжения указанные коммунальные услуги не были предоставлены более чем 11 тысячам жильцов многоквартирных домов городского округа Орехово-Зуево. При этом необходимый перерасчет потребителям коммунальных услуг произведен не был.

«В связи с этим прокуратура внесла руководителям управляющих компаний городского округа представления, которые рассмотрены и удовлетворены. В настоящее время жильцам многоэтажек осуществлен перерасчет платы за услуги ЖКХ на общую сумму свыше 5 миллионов рублей», - говорится в сообщении.