РИАМО - 17 янв. Межрайонный совет директоров образовательных учреждений Москвы предложил провести школьные референдумы по насущным вопросам одновременно с голосованием на президентских выборах в марте, сообщает в среду «Интерфакс».

«Школьный референдум проводится по инициативе самой школы, администрации школы, касается организации работы школы. Для удобства жителей референдум может проводиться в день голосования на выборах в органы государственной власти или местного самоуправления, понятно, что самыми востребованными выборами являются выборы президента», - сказал один из инициаторов проекта, депутат Мосгордумы и в прошлом директор школы Антон Молев.

Он пояснил, что проведение референдума не противоречит законодательству и не мешает процедуре выборов. Вопросы (не более четырех) для референдума должны быть в пределах компетенции школы.

«Это (референдум - ред.) должно проходить в том же здании, где располагается участковая избирательная комиссия, но надо согласовать это с коллегами из комиссии», - отметил Молев.

Предполагается, что в школьном референдуме могут участвовать родители и сами учащиеся старше 14 лет. На референдум можно вынести вопросы по графику каникул, школьной форме, выбору модульной системы или четверти, созданию среды для дошкольников.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

В Московской области в день выборов президента России 18 марта 2018 года проведут школьный референдум, связанный с выбором пятидневной или шестидневной недели обучения.