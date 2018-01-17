РИАМО - 17 янв. Сотрудники компании «Мособлэнерго» начали работать в режиме повышенной готовности, введение такого режима вызвано ухудшением погодных условий в Москве и Московской области, сообщается в аккаунте сетевой компании в Twitter.

«В связи с ухудшением погодных условий на всей территории обслуживания электросетей «Мособлэнерго» введен режим повышенной готовности. Оперативно-выездные бригады компании находится в рабочем режиме и готовы реагировать на возможные технологические нарушения электроснабжения», - отмечается в сообщении.

Ранее синоптики предупредило о том, что в Москве и Подмосковье со второй половины дня среды и до конца дня 18 января ожидается усиление юго-восточного ветра с порывами до 12-17 метров в секунду, местами метель и снег, а днем 18 января местами гололед.