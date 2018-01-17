РИАМО - 17 янв. Заместителя руководителя исполкома регионального отделения Общероссийского народного фронта в Подмосковье Артема Федосеева включили в состав совета по развитию гражданского общества и правам человека при губернаторе Московской области, соответствующее постановление главы региона есть в распоряжении РИАМО.

«Постановляю: <…> включить в состав совета Федосеева А.А. — заместителя руководителя исполкома регионального отделения общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в Московской области», — говорится в документе.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление 29 декабря 2017 года.