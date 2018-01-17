РИАМО - 17 янв. Около 700 спасателей и 110 единиц спецтехники в усиленном режиме патрулируют водоемы Подмосковья с целью предотвращения несчастных случаев на льду, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

По состоянию на 17 января большая часть водоемов на территории региона уже затянута льдом. При этом в большинстве случаев лед недостаточно прочный для того, чтобы выдержать вес человека, и выходить на него опасно для жизни.

«Несмотря на то, что прочный ледяной покров на водоемах еще не установился, любители подледной рыбалки и других видов зимнего досуга уже совершают попытки выхода на лед. В связи с этим увеличена интенсивность патрулирования крупных водоемов Московской области группировкой, состоящей из профессиональных спасателей, сотрудников правоохранительных органов, органов местного самоуправления, добровольцев», — сказал Пестов.

Он добавил, что в группировку входят порядка 700 человек, задействовано 110 единиц спецтехники, в том числе суда на воздушной подушке.

Патрулирование в будние дни проводится по 27 основным маршрутам, в выходные и праздничные дни количество маршрутов увеличивается вдвое. Увеличить площадь патрулирования помогает также использование беспилотных летательных аппаратов.

Во время патрулирования спасательные подразделения также измеряют толщину льда. Информация о толщине ледяного покрова на конкретных водоемах, включая сведения о том, безопасно ли выходить на лед, доводится до администраций муниципальных образований, которые, в свою очередь, должны информировать об этом жителей.

«С целью предотвращения несчастных случаев на льду водоемов с участием детей специалисты ГУ МЧС России по Московской области и «Мособлпожспаса» регулярно проводят уроки безопасности в учебных заведениях, особое внимание в ходе которых в зимний период уделяется правилам поведения на льду водоемов», — добавляется в сообщении.

Специалисты предупреждают: лед тоньше 10 сантиметров не способен выдержать вес человека. В местах массового подледного лова толщина льда должна составлять не менее 25 сантиметров. Нельзя ступать на матово-белый, серый или желтоватый лед, а также заснеженный или покрытый трещинами. Нужно избегать выхода на водоемы в темное время суток.