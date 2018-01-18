РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 18 янв. На сцене Дворца культуры в подмосковных Люберцах в четверг жители смогут увидеть выступление хора Валаамского монастыря, в программе прозвучат старинные церковные распевы и русская классическая музыка, сообщается в официальной группе управления социальной политики администрации округа в соцсети в «ВКонтакте».

«Восемнадцатого января в 18:00 на сцене Люберецкого районного Дворца культуры выступит уникальный творческий коллектив – хор Валаамского монастыря с музыкально-поэтической программой «Свет Валаама». Она повествует о людях, живущих здесь и сейчас, искренне ищущих бога и в которых живет сам господь, о людях, которые защитили нас, отдав свои жизни ради жизней наших, о матерях, подаривших нам этот удивительный мир, о любви к богу, людям и Родине», – говорится в сообщении.

В программе прозвучат старинные церковные распевы, русская классическая и современная духовная музыка (Глинка, Рахманинов, Чесноков), лирические и патриотические песни Первой Мировой и Великой Отечественной воин (Соловьев-Седой, Дыховичный, Мигуля), стихи поэтов Серебряного века и современных авторов.

Пенсионерам при предъявлении пенсионного удостоверения предоставляется скидка 50% на покупку билетов. Билеты на концерт хора Валаамского монастыря можно приобрести в кассе Дворца культуры.