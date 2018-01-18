РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 18 янв. Для учеников школы №25 подмосковных Люберец в четверг опытные спортсмены проведут мастер-класс по тяжелой атлетике.

Спорткомитет администрации Люберец совместно с федерацией городского округа по тяжелой атлетике 18 января в 13:00 проведет мастер-класс по тяжелой атлетике для учеников школы №25, расположенной на улице Воинов-интернационалистов, дом №7.

Мастер-класс пройдет для учеников 9 классов. Занятие проведет старший тренер Валерий Бригадир. Он покажет школьникам упражнения со спортивными снарядами.