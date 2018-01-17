РИАМО - 17 янв. В подмосковном Рузском городском округе разработали новый туристический маршрут, в который вошли музей Зои Космодемьянской в деревне Петрищево и усадьба Волынщино, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

«Новый туристический маршрут получил экспертную оценку в министерстве культуры Московской области. В него входят шесть объектов, в числе знаковых, конечно, музей Зои Космодемьянской в деревне Петрищево. Планируется, что после реконструкции он станет образцовым не только для Подмосковья, но и для России», - сказал глава Рузского городского округа Максим Тарханов.

Он подчеркнул, что развитие туризма – одно из приоритетных направлений в работе городской администрации.

«С каждым годом мы увеличиваем поток к нам туристов. Убежден, что создание нового туристического маршрута также будет этому способствовать», - отметил Тарханов.

По его словам, эксперты разрабатывают проект музея Зои Космодемьянской. В 2018 году должен быть объявлен аукцион, срок окончания строительства – 2019 год.

«На строительство музея в деревне Петрищево выделено 460 миллионов рублей из всех уровней бюджета», - заключил глава округа.