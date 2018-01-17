РИАМО - 17 янв. Правительство Подмосковья проведет в первой половине 2018 года конкурс стартапов, лучшие из которых получат поддержку на региональном уровне, сообщил заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.

В среду в Реутове прошла встреча Буцаева с представителями сети коворкингов «Старт». Мероприятие провели с целью формирования плана расширения сети коворкингов на территории региона в этом году.

«Мы отберем наиболее перспективные стартапы, которые мы будем поддерживать в индивидуальном порядке. Это опять же задача, поставленная губернатором. Мы должны создать инфраструктуру, условия, максимально удобные для новых компаний, приходящих на территорию Московской области», - сказал Буцаев на встрече.

По его словам, предприниматели должны понимать, что открывать бизнес в Московской области удобно и комфортно, ведь именно в этом регионе они найдут поддержку, которую не могут найти на других локациях.

«Победитель получит и деньги, и административную поддержку. И самое главное, победитель получит возможность с помощью правительства Московской области разговаривать с потенциальными инвесторами и своей целевой аудиторией, обладая уже компетенцией не только своей компании, но и всех привлеченных экспертов и специалистов», - заключил Буцаев.