РИАМО - 17 янв. Министерство экологии и природопользования Московской области привлекло к административной ответственности генерального директора муниципального унитарного предприятия коммунального хозяйства «Егорьевские инженерные сети» за загрязнение пяти рек в подмосковном Егорьевске, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Инспекторы эконадзора совместно с сотрудниками Егорьевской городской прокуратуры провели проверку МУП КХ «Егорьевские инженерные сети», которое эксплуатирует 16 очистных сооружений в поселениях городского округа. В ходе проверки выяснилось, что на ряде объектов допущен сброс в водные объекты сточных вод с превышением ПДК», - говорится в сообщении.

Как уточнил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган, недостаточно очищенные сточные воды поступали в реку Цну и ее притоки Тетеревку, Панюшенку и Ольховку, а также в Щелинку, являющуюся притоком Оки.

По итогам административного расследования генеральный директор муниципального унитарного предприятия коммунального хозяйства привлечен к административной ответственности. Выдано предписание об устранении нарушений природоохранного законодательства, его исполнение находится на контроле областного Минэкологии.