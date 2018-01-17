РИАМО - 17 янв. В 2017 году в Москве открыли восемь новых плоскостных парковок со шлагбаумами около станций метро и Московского центрального кольца на 800 машино-мест, сообщается на сайте городского паркинга.

«В течение года сразу две парковки появились у метро «Теплый Стан» на Профсоюзной улице и по одной у станций «Новые Черемушки», «Юго-Западная» и «Раменки», последняя парковка - абонементного типа. Также оставить машину и пересесть на МЦК стало возможно около двух станций: «Локомотив» и «Бульвар Рокоссовского». Около последней станции в сентябре появились сразу две парковки», — говорится в сообщении.

Вместимость всех указанных парковок составляет порядка 800 автомобилей.

Плоскостные парковки закрытого типа, которые расположены у станций метро и МЦК, призваны разгрузить дорожные артерии города и повысить удобство использования общественного транспорта. Любой водитель может оставить на них машину и продолжить поездку на городском транспорте. На таких стоянках действуют льготные тарифы - не более 50 рублей в час, а где-то машину можно оставить на сутки всего за 100 рублей.