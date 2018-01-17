РИАМО - 17 янв. Заместитель председателя правительства Московской области – министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Максут Шадаев расскажет об итогах реализации мероприятий по развитию информатизации в Подмосковье в 2017 году и о планах на 2018 год в рамках правительственного часа, который утвердили в среду на заседании профильного комитета Мособлдумы.

В среду прошло заседание комитета Мособлдумы по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации.

«Рассмотрев инициативу о проведении «часа правительства» 25 января 2018 года, <…> было принято решение <…> пригласить заместителя председателя правительства Московской области – министра государственного управления, информационных технологий и связи региона Максута Шадаева для информационного выступления и ответов на вопросы депутатов», - говорится в сообщении.